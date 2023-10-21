В турецком городе Ван прошел Открытый чемпионат мира по боевым искусствам будо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях золотые медали завоевали восемь азербайджанских спортсменов.

В состязаниях по версии фри-контакт Рамиль Абдуллаев (7-8 лет, 25 кг), Вели Велиев (15-16 лет, 56 кг), Саяд Имамвердиев (17-18 лет, 60 кг), Нурин Гасанов (17-18 лет, 88 кг) и Эльнур Ибрагимов (+18 лет, 62 кг) стали чемпионами и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

В версии фулл-контакт Игбал Алиев (17-18 лет, 58 кг), Мухаммедали Нурушов (17-18 лет, 62 кг) и Руслан Тагиев (+18 лет, 70 кг), одержав победу над всеми соперниками, также завоевали золотые медали.

На Открытом чемпионате мира с участием 1132 спортсменов из 32 стран первое места в командном зачете заняла сборная Ирана, второе – сборная Азербайджана, третье – сборная Турции, четвертое — Афганистана.

Победителям были вручены пояса, медали и дипломы.