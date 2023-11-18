Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали медали на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Бирмингеме (Великобритания), сообщили Trend в субботу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанские гимнасты Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали «серебро» в программе синхронных прыжков на батуте.

Также «серебро» в программе синхронных прыжков на батуте завоевали Самира Гусейнова и Аян Шабанова. Отметим, что этот результат является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в программе синхронных прыжков среди женщин.

Ранее член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.