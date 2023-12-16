Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступавший в индивидуальной программе Фархад Мустафаев занял первое место, Омар Гасымлы — второе, Сяма Джафарова и Аммар Бахшалиев — третье место.

В синхронной программе представители Азербайджана Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряную медаль, а Сяма Джафарова и Шафига Гумбатова — бронзовую медаль.

Ранее в синхронной программе золотые медали завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова. Второе место на пьедестале почета заняли Фархад Мустафаев и Омар Гасымлы.