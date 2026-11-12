Новый метод обработки снимков «Джеймса Уэбба» позволил увидеть уже известную экзопланету там, где ее сигнал прежде терялся в свете звезды. Разработку представили ученые Северо-Западного университета, Калифорнийского технологического института и их коллеги. Исследование опубликовано в журнале Nature.

При прямом наблюдении экзопланет астрономам приходится подавлять гораздо более яркое свечение родительской звезды. Даже небольшие изменения состояния телескопа меняют картину рассеянного света. Поэтому эталонный снимок звезды не всегда позволяет достаточно точно удалить ее сияние.

Авторы создали FLIP — метод, опирающийся на цифровую модель камеры NIRCam. Алгоритм подбирает миллионы параметров, описывающих оптическую систему и ее возможные отклонения во время наблюдений. Полученное изображение звездной засветки затем вычитают из реальных данных.

На проверенных наблюдениях чувствительность к слабому сигналу планет оказалась в 2–15 раз выше, чем при стандартной обработке. Среди результатов — первое обнаружение планеты 51 Эридана b в данных этого прибора на длине волны 4,3 микрометра. Речь идет об уже известном мире, а не об открытии новой планеты.

Подход особенно интересен тем, что улучшает использование уже собранных наблюдений. Для него не требуется заменять камеру или переделывать находящийся в космосе телескоп: информацию извлекают за счет более точного описания того, как инструмент сформировал снимок.

Авторы считают, что метод можно адаптировать для других наземных и космических обсерваторий. В дальнейшем он может облегчить прямые наблюдения более тусклых планет, однако показанное улучшение чувствительности относится к изученным данным и условиям съемки.