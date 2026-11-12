Посол Армении в России Гурген Арсенян неофициально готовится к скорому уходу с должности и отъезду из Москвы. С таким утверждением выступила армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.

«От близких друзей Арсеняна мы узнали, что он уже собирает вещи, огромное «приданое», потому что он (…) даже уехал на своем дорогом Bentley в Москву, и теперь ему нужно все это вернуть в Армению», — говорится в публикации.

Как утверждается, правительство Армении решило заменить Арсеняна еще летом 2026 года, однако дипломат продолжил исполнять обязанности, поскольку назначение нового посла было отложено. По словам журналистов, глава армянской дипмиссии будет вынужден вывезти с собой огромную коллекцию личных вещей, поскольку во время пребывания на посту он почти не пользовался государственной собственностью.

По данным Hraparak, власти республики решили направить в Москву 67-летнего Самвела Мкртчяна, занимавшего должность представителя Армении в НАТО с 2004 по 2010 год. Издание отмечает, что Мкртчян является дядей заместителя министра иностранных дел Роберта Абисогомяна.