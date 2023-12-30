Крупные технологические компании в США рассматривают «умные» очки в стиле гарнитуры Google Glass в качестве нового потребительского устройства, которое в перспективе придет на смену смартфонам. Об этом сообщает деловое издание Financial Times (FT).

Идея носимых гарнитур в форме очков с доступом в интернет и различными мультимедийными возникла около 10 лет, однако все попытки сделать такие гаджеты общепопулярными провалились, и о концепции по большей части забыли.

Возрождение интереса индустрии к смарт-очкам произошло благодаря возможностям искусственного интеллекта (ИИ). Разработчики и производители устройств надеются, что постоянный и легкий доступ к виртуальным помощникам в стиле ChatGPT позволит привлечь потребителей.

В 2021 году известный бренд очков и аксессуаров Ray-Ban совместно с компанией Meta выпустил серию солнцезащитных очков с камерами и динамиками в оправе. А в сентябре 2023 года вышла вторая версия устройств, дополненная возможностью вызывать ИИ-помощника. При этом сами очки лишены

экранов и прочих возможностей для работы в дополненной реальности.

«Мы видим невероятный потенциал [«умных» очков], особенно если вы используете аудио и большие языковые модели в качестве интерфейса», — отметил исполнительный директор производителя микропроцессоров Qualcomm Криштиану Амон.

В конкурентную гонку в данном сегменте включаются крупные игроки. Компания Samsung зарегистрировала в США и Великобритании товарные знаки «Samsung Glasses» и «Galaxy Glasses», что вызвало предположения, что южнокорейский технологический гигант может работать над собственными смарт-очками.