Компания Humane представила AI-Pin – устройство в форме броши, оснащённое технологиями искусственного интеллекта. «Умная брошь» весом около 50 граммов действует как голосовой помощник. С её помощью можно снимать фото и видео, принимать и отправлять сообщения, слушать музыку, следить за состоянием здоровья, также есть функция перевода на разные языки в режиме реального времени. Новый гаджет может выступать заменой смартфону или «умным часам».

У AI-Pin нет дисплея, но есть лазерный проектор, при помощи которого пользователь может проецировать нужные данные на любую поверхность – например, на собственную ладонь. Также у него есть камера, микрофон и датчики движения, что позволяет владельцу общаться с AI-Pin голосом и жестами.

AI-Pin использует технологии ChatGPT-4. Его операционная система под названием Cosmos сама подбирает технологии, соответствующие запросу владельца, поэтому пользователям не потребуется загружать специальные приложения. Таким образом, владельцам AI-Pin не нужно управлять множеством приложений и настроек: с гаджетом достаточно просто «поговорить».

Humane обещает выпустить первые AI-Pin в продажу 16 ноября. Стоимость устройства – 699 долларов. Кроме того, владельцу будет необходима ежемесячная подписка на доступ к программе.

Компания Humane — стартап, основанный бывшими сотрудниками Apple. За доступ к технологиям искусственного интеллекта и «облачному» хранению данных отвечают Microsoft и создатель ChatGPT, компания OpenAI. (svoboda.org)