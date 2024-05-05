«Израильские предприниматели пытаются найти решение кризиса с Турцией, которая объявила о прекращении торговых отношений с Еврейским государством. Некоторые крупные импортеры собираются посетить заводы Азербайджана, Польши и Греции в поисках альтернатив», пишет Haaretz.

Например, владелец третьей по величине израильской сети розничных супермаркетов заявил, что следующую партию макарон, которые он через пару недель доставит в Израиль, будут не из Турции. Он заявил, что уже нашел в Азербайджане фабрику, которая будет производить макароны для заказчика по аналогичным турецким ценам под частной торговой маркой.