Ожидается, что на следующей неделе общественности будет представлен проект новой Конституции Армении, в котором не будет ссылки на Декларацию о независимости страны.

Об этом сообщила армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на итоги обсуждений на закрытом заседании правящей партии.

Отмечается, что одно из положений, обсуждаемых в контексте новой Конституции, – внедрение института присяжных заседателей, которое не получило однозначного одобрения даже внутри правящей команды.

Газета утверждает, что на закрытом заседании правления «Гражданского договора» большинство представителей власти выразили обеспокоенность по поводу того, что в условиях Армении внедрение подобной системы может создать серьезные проблемы.

Основным аргументом стало то, что в Армении все друг друга знают, имеют различные связи, и нет гарантии, что присяжные смогут принимать полностью независимые и беспристрастные решения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возразил, сказав, что экс-президент Роберт Кочарян и лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян находятся под арестом якобы именно «по требованию народа». По его мнению, институт присяжных де-факто уже действует, остается его институционализировать, говорится в публикации.

В мире существуют различные модели этой системы. В некоторых странах присяжные отдельно решают вопрос виновности, а профессиональный судья следит за законностью процесса и определяет меру наказания. Есть модели, где присяжные и судья совместно участвуют в принятии решений.

В случае с Арменией не совсем понятно, какая модель будет выбрана, по каким делам будут привлекаться присяжные, как они будут отбираться и какие у них будут гарантии защиты от внешнего влияния.

В публикации отмечается, что ссылка на Декларацию о независимости также будет исключена из новой Конституции.