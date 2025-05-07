В то же время,вопрос изъятия из Конституции ссылки на Декларацию о независимости не обсуждался, добавила Галян, касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь «регионального и международного влияния». Уже в апреле он сказал в парламенте, что в новой Конституции не должно быть ссылки на Декларацию. (SputnikАрмения)