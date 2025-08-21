Армения проведет референдум по принятию новой Конституции после того как документ будет готов.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, у правительства есть повестка по принятию новой Конституции, и срок был установлен на 2027 год.

«Сейчас мы работаем над новым проектом Конституции. Когда он будет готов, мы, вероятно, проведем референдум. Но это не имеет никакого отношения к этому процессу (речь идет о мирном процессе с Азербайджаном — ред.). Хотя в стратегическом плане это также может повлиять на этот процесс», — отметил он.

Пашинян также сказал, что готов инициировать конституционные поправки, если Конституционный суд Армении решит, что мирное соглашение, которое, как ожидается, будет подписано между Арменией и Азербайджаном, противоречит действующей Конституции.