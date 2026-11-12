Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал правительство под руководством премьер-министра Роба Йеттена как можно скорее уйти в отставку.

«Это правительство не заслуживает того, чтобы управлять этой страной хотя бы на секунду дольше», — заявил он в ходе своего выступления на внеочередных дебатах в парламенте по программе налоговых реформ. Вилдерс также подчеркнул, что внесет предложение о вотуме недоверия кабмину. По просьбе политика голосование по вопросу о недоверии правительству пройдет поименно.

10 ноября газета NRC со ссылкой на источники сообщила, что правительство Нидерландов с высокой вероятностью в ближайшее время может уйти в отставку из-за серьезных разногласий внутри правящей коалиции относительно плана налоговых реформ — снижения налога на доход трудоустроенных граждан и повышения взносов для обладателей крупных состояний. При этом отмечалось, что ни одна из трех входящих в правящую коалицию партий сейчас не хочет проведения досрочных выборов из-за падения своих рейтингов. По данным нескольких опросов, изученных газетой, в случае досрочного голосования все три участника коалиции рискуют потерять значительное число мест в парламенте.