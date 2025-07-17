Хотя заявление Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину оказалось достаточно неожиданным для европейских стран, союзники по альянсу активно взялись за его реализацию. Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, недавно занявший должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, пообещал договориться об их быстрой поставке.
«Мы очень тесно сотрудничаем с немцами по передаче Patriot, – сказал он на конференции в Висбадене (цитата по Reuters). – Указание, которое я получил, заключается в том, чтобы сделать это как можно скорее». Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник обсудил вопрос о поставке двух американских комплексов Patriot в Украину, после чего заявил, что решение по нему может быть достигнуто в ближайшие дни или недели. Еще один комплекс предложила купить для Киева Норвегия.
В следующую среду под председательством Гринкевича в военной штаб-квартире НАТО в Бельгии должна пройти встреча представителей стран альянса, у которых есть системы Patriot, и доноров Украины; ее цель – поиск дополнительных батарей для Киева, рассказал Reuters человек, близкий к переговорам.
Необходимо определить очередность действий, заявил Гринкевич:
«Госсекретарь Марко Рубио только что говорил о находящихся в Европе военных средствах, которые могут быть доставлены быстрее, чем что-то от производителя. Но производителя можно использовать, чтобы заместить комплексы, который передают другие».
Европейские страны могут купить американское оружие для передачи Украине или отправить ей свое, а взамен затем приобрести американское, заявили Трамп и Марк Рютте на встрече в понедельник. Два чиновника из стран НАТО пояснили Politico, что не были полностью проинформированы об этом плане и не знают, как именно их страны будут в нем участвовать, но они готовы это делать. Эти сделки «либо получат приоритет, либо им [украинцам] придется подождать поставок пару лет», сказал изданию представитель Пентагона.
Однако, по словам источников The New York Times, почти все оружие, среди которого системы Patriot, ракеты и боеприпасы, может быть отправлено в Украину немедленно. (moscowtimes.ru)