Хотя заявление Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину оказалось достаточно неожиданным для европейских стран, союзники по альянсу активно взялись за его реализацию. Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, недавно занявший должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, пообещал договориться об их быстрой поставке.

«Мы очень тесно сотрудничаем с немцами по передаче Patriot, – сказал он на конференции в Висбадене (цитата по Reuters). – Указание, которое я получил, заключается в том, чтобы сделать это как можно скорее». Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник обсудил вопрос о поставке двух американских комплексов Patriot в Украину, после чего заявил, что решение по нему может быть достигнуто в ближайшие дни или недели. Еще один комплекс предложила купить для Киева Норвегия.

В следующую среду под председательством Гринкевича в военной штаб-квартире НАТО в Бельгии должна пройти встреча представителей стран альянса, у которых есть системы Patriot, и доноров Украины; ее цель – поиск дополнительных батарей для Киева, рассказал Reuters человек, близкий к переговорам.

Необходимо определить очередность действий, заявил Гринкевич: