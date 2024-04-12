Варшава не может передать системы ПВО Patriot Киеву.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Литвы Гитанасом Науседой.

«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — ответил Дуда на вопрос о том, рассматривают ли Варшава и Вильнюс передачу Patriot или ракет для них Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам президента, в Польше разворачивают комплексы Patriot, которые принадлежат армии США.

Науседа в свою очередь напомнил о том, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, а одну батарею ЗРК из Нидерландов в стране развернули для тренировок.