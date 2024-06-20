США остановят выполнение заказов любых стран на изготовление зенитно-ракетных комплексов Patriot и будут делать их только для Украины, пока у нее не будет достаточно средств ПВО, чтобы защитить себя от российских обстрелов. Об этом Вашингтон планирует объявить в четверг, рассказали Financial Times три человека, знакомых с ситуацией.

По словам двух из них, это решение официально оформит обещание Джо Байдена, которое тот дал на прошлой неделе во время саммита «большой семерки», и позволит Украине получить технику, необходимую для защиты городов и объектов инфраструктуры. Президент США заявил в Италии, что пять стран согласились отправить Patriot Украине, а тем, что ждут их поставок от США, придется подождать. «Все, что у нас есть, отправится в Украину, пока не будут удовлетворены ее нужды», – сказал Байден, добавив что она получит вооружения «относительно быстро».

Заказы на производство комплексов Patriot в США есть у Польши, Румынии и Германии, отмечает FT. Кроме того, Испания хочет получить пусковые установки, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет.

Руководители Украины неоднократно просили западные страны помочь с дополнительными системами ПВО, поскольку их нехватка сделала уязвимыми и позиции на передовой, и пути снабжения в тылу, и гражданские объекты. Так, Украина в последние месяцы лишилась половины мощностей в электрогенерации, а именно 9 ГВт, говорил недавно Владимир Зеленский; по его словам, пиковое потребление прошлой зимой составляло 18 ГВт.

Германия пыталась уговорить другие страны предоставить Украине системы Patriot. Но на призыв – частично – откликнулись лишь Нидерланды, предложившие собрать систему из компонентов, предоставленных разными странами, и Испания, пообещавшая ракеты. Кроме того, европейский аналог Patriot, SAMP/T, выделила Италия.

Сама Германия весной пообещала поставить еще один свой комплекс Patriot, а на прошлой неделе передачу системы одобрил Байден – в дополнение к минимум четырем, которые Берлин и Вашингтон предоставили ранее. (moscowtimes.ru)