Германия передала Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. «Мы укрепили компонент «Пэтриотов» в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора», — написал глава государства.

Президент заявил, что воздушные удары являются «главной ставкой Путина в этой войне», поскольку «именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле». Зеленский подчеркнул, что каждый новый элемент усиления ПВО приближает завершение конфликта и снижает возможности России продолжать воздушные атаки. «Чем меньше успехов будет иметь Россия, тем сильнее будет ее стимул завершить войну», — добавил он.

Также, по словам Владимира Зеленского, Украина и партнеры продолжают работу над созданием комплексной системы противовоздушной обороны, способной обеспечивать безопасность не только украинской территории, но и союзников. Президент отметил, что безопасность «неделима», а украинская ПВО должна быть готова защищать «всех нас». Он сообщил, что переговоры о дальнейшем усилении воздушной защиты продолжаются как на правительственном уровне, так и с производителями вооружений, и выразил уверенность, что будут достигнуты новые результаты.

Накануне проект German Aid to Ukraine сообщил в соцсети X, что Украина «в ближайшие дни» должна получить две пусковые установки Patriot от европейских союзников. Уточнялось, что речь идет о поставке, анонсированной в начале августа, и что оборудование предоставляется со складов бундесвера при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Летом канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере договорились передать Украине две полные системы MIM-104 Patriot. США согласились заменить комплексы, находившиеся на вооружении немецкой армии, чтобы обеспечить передачу Киеву. Министр обороны Германии Борис Писториус тогда уточнил, что поставки будут осуществлены после согласования с Вашингтоном, согласно которому Берлин первым получит новые комплексы взамен переданных.

В октябре Зеленский сообщал, что Украина готовит контракт на закупку 25 систем Patriot. Он пояснил, что поставки будут поэтапными и распределены на несколько лет, в зависимости от производственных возможностей компании-изготовителя.