Разработкой и тестированием собственных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности сейчас занимаются в Украине. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает ТАСС.

«У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия — это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или Iris-T. Я думаю, это больше на Hawk или системы средней дальности [похоже]. [Это комплексы], собственно, украинского производства и украинской разработки. <…> Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал депутат в эфире телеканала «Рада».

При этом Чернев не стал раскрывать названия или характеристики разрабатываемых комплексов ПВО.