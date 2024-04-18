Израиль самостоятельно примет решения о том, как защищаться, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то время как западные страны призвали к сдержанности в ответе на серию атак со стороны Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и группа промышленно развитых стран «Большой семерки» рассматривают вероятность ужесточения санкций в отношении Ирана. Одновременно западные союзники, хотели бы успокоить Израиль и убедить его сдержать ответный удар.

Иран атаковал Израиль в ответ на предполагаемый израильский авиаудар по комплексу иранского посольства в Дамаске 1 апреля. Израиль и его союзники сбили почти все ракеты и беспилотники, погибших не было.

Израиль заявляет, что он должен принять ответные меры, чтобы сохранить доверие к своим средствам сдерживания. Иран считает вопрос закрытым, но снова примет ответные меры, если Израиль это сделает.

Вечером в среду ВВС Израиля заявили, что их истребители нанесли удар по «террористической инфраструктуре» поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в восточном Ливане. Это вызвало опасения по поводу возможной дальнейшей эскалации столкновений на северной границе Израиля.

Ранее Нетаньяху встретился с главами МИД Германии и Великобритании. Оба министра посетили Израиль в рамках скоординированных усилий по предотвращению перерастания конфронтации между Израилем и Ираном в региональный конфликт.

В офисе Нетаньяху заявили, что он поблагодарил Анналену Бербок и Дэвида Кэмерона за поддержку. Израильский премьер также сказал представителям союзных стран: «Я хочу прояснить — мы будем принимать собственные решения, а Государство Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя». (svoboda.org)