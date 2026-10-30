Страны Европейского союза в течение трех месяцев высвободят из собственных запасов более 42 млн баррелей бензина и дизеля. Об этом 29 октября сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр, передает РИА Новости.

«Спустя меньше месяца Европа скоординировала очень важное высвобождение стратегических резервов. В следующие три месяца мы выпустим более 42 миллионов баррелей», — сказал министр.

Накануне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил по итогам заседания Совета Евросоюза, что ЕС ускорит высвобождение 42,6 млн баррелей нефти для стабилизации рынка дизельного топлива. По его словам, около половины этого объема придется на дизель.

Также Йоргенсен отметил, что страны ЕС ждет тяжелая зима из-за высоких цен на газ и нефтепродукты, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.