Польша может передать Украине списываемые вертолеты-амфибии Ми-14PL советского производства. Об этом сообщает интернет-портал Defence24.

По этим данным, эксплуатация этих вертолетов польской армией прекратится после 15 августа, когда они примут участие в военном параде по случаю Дня Войска Польского на побережье Балтийского моря.

Списанные Ми-14 будут заменены вертолетами AgustaWestland AW101, которые Варшава приобрела в 2023 году за $428 млн.

Defence24 пишет, что вертолеты Ми-14 пригодны для дальнейшей эксплуатации, хотя требуют ремонта и модернизации.