Глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение в Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву. Об этом сообщает Czech News Agency.

По ее словам, Ми-24B/35 отлично справились со своей задачей, хоть и прослужили дольше положенного.

«Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончится. Мы все, наверное, понимаем, что они еще могут найти применение там, где любая техника нужна для обороны. Именно туда (в Украину) наша помощь направлялась многие последние месяцы и будет продолжаться и далее», — отметила министр.

До этого Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Чехией по модернизации и ремонту вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom. Об этом говорится в заявлении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

В управлении американского Минобороны отметили, что власти Чехии запросили у США закупку оборудования для ремонта шести вертолетов AH-1Z и двух UH-1Y, планируется поставить 22 двигателя для вертолетов, 14 навигационных систем, 24 радиостанции и четыре пулемета. В пакет также входят оборудование связи, системы радиоэлектронной борьбы, запчасти и «услуги правительства США». (Газета.Ру)