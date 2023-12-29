Российская Федерация категорически против возможной передачи Аргентиной вертолетов РФ Украине, информация о которой муссируется в ряде СМИ.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов отметил, что власти Аргентины планы о передаче Украине вертолетов официально не комментируют. По его словам, вертолеты активно использовались в Арктике, сейчас они в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта.

Дипломат заявил, что передача вертолетов противникам России противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя.

Ранее стало известно, что Аргентина ведет переговоры с США по передаче Украине купленных в России транспортных вертолетов Ми-171Е.