Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила агентству «РИА Новости» в пятницу, 1 марта. «Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется… Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — цитирует агентство российскую чиновницу.

По словам Москальковой, по делу о крушении самолета она находится в контакте с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Москалькова также заявила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел, а у России есть «подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности».

«Украина неоднократно обращалась к государству-агрессору по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. Работа в этом направлении ведется», — сообщил после заявления Москальковой в комментарии агентству «Укринформ» представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ранее Юсов отмечал, что РФ не дает согласия на проведение международного расследования авиакатастрофы самолета Ил-76. В начале февраля он также заявлял, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении военно-транспортного самолета. По его словам, сторона РФ на эти обращения не реагировала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Бабель» 9 февраля утверждал, что на борту Ил-76 не было украинских военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства падения самолета, а ГУР — выяснить судьбу всех пленных. Зеленский также заявлял, что Киев будет настаивать на международном расследовании инцидента. (DW)