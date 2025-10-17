Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Общаясь с журналистами в четверг днем, президент дал понять, что у него нет ближайших планов поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk», — говорится в сообщении издания.

При этом, как пишет WSJ со ссылкой на источники, в последние дни Трамп публично и в частном порядке давал понять, что склоняется к поставке этих ракет.