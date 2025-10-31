Пентагон дал добро на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников. По словам источников, после оценки ситуации американские военные пришли к выводу, что поставки ракет Киеву не окажут существенного негативного влияния на их запасы в США.

Окончательное решение предстоит принять президенту Дональду Трампу. Он, как утверждают источники, на данный момент еще не отказался от идеи снабдить Украину ракетами, предельная дальность которых достигает 2,5 тысячи км. В администрации уже готовы планы по быстрой передаче Tomahawk Киеву, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

Хотя Пентагон не видит проблем с запасами Tomahawk, американские военные все еще не до конца понимают, как украинцы будут обучать необходимый персонал и развертывать эти ракеты, добавили источники. Прежде чем Киев сможет их эффективно использовать, предстоит решить несколько «операционных проблем», подчеркнули собеседники CNN.

Одна из них заключается в том, что Tomahawk чаще всего запускаются с кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому, скорее всего, это придется делать с суши. Корпус морской пехоты и армия разработали наземные пусковые установки, но даже если США не захотят их передавать, европейские чиновники считают, что ВСУ смогут найти обходной путь. Один из них напомнил, что украинским инженерам удалось разработать альтернативу для использования британских ракет Storm Shadow, которые были успешно интегрированы в устаревший парк советских истребителей.

США задумались о поставке Украине ракет Tomahawk в конце сентября после просьбы президента Владимира Зеленского, который сказал Трампу в закрытой беседе, что это может вынудить Кремль остановить войну. 7 октября американский лидер заявил, что «почти» принял решение передать Украине Tomahawk, но отмечал, что перед этим он собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудить с Зеленским, что Киев собирается делать с этим оружием.

После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что США пока не готовы «истощать» свои запасы Tomahawk. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин предупредил американского коллегу о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае передачи дальнобойного оружия Украине.

В то же время анонимный представитель Белого дома говорил CNN, что Трамп продолжает считать вариант с Tomahawk рычагом воздействия на Москву и не собирается снимать эту угрозу в адрес Путина, «пока в этом не отпадет необходимость». Американские чиновники утверждали, что президент США может отдать приказ о поставке этих ракет Украине «в любое время», если сочтет такой шаг правильным.