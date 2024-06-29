Трое азербайджанских женщин-борцов завоевали медали на VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», прошедших в Якутске (Россия).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Рена Нуриева, выступающая в категории до 54 кг, победив в полуфинале россиянку Евгению Кускову, в решающей схватке уступила Адинай Байзкуловой из Кыргызстана и завоевала серебряную медаль.

Выступавшая в весовой категории до 62 кг Симура Абдуллаева в матче за бронзу одолела россиянку Прасковью Ушницкую.

Гюльнар Агададашева, выступавшая в категории до 39 кг, завоевала бронзовую медаль, победив Анастасию Неклееву из Беларуси.