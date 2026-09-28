Турецкий комик Дениз Гекташ, обвиняемый в оскорблении президента и религиозных ценностей, рассмешил зал суда во время заседания. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Гекташ провел 88 дней в тюрьме строгого режима Чорлу и впервые предстал перед судьей. В зале он держался уверенно и несколько раз вызывал смех у присутствующих, пока зачитывали обвинение и оглашали приговор.

Суд назначил ему в общей сложности 18 месяцев лишения свободы: 7 месяцев и 15 дней за унижение религиозных ценностей и 11 месяцев и 20 дней за оскорбление президента. Одновременно суд постановил освободить комика из-под стражи.

«88 дней прошло с 3 июля. Я провел их в камере, куда не попадает солнце и где я не могу общаться ни с кем из заключенных. С семьей могу говорить по телефону лишь 10 минут в неделю», — сказал Гекташ в своей защитной речи.