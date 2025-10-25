Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов после освобождения из-под ареста вылетел из Баку в Москву.

Как сообщает московское бюро АПА, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Министерством внутренних дел Азербайджана в бакинском филиале агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»), был задержан шеф-редактор филиала Евгений Белоусов.

Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении Белоусова меру пресечения в виде трёх месяцев домашнего ареста.

Напомним, что ранее исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, также находившийся под арестом в Баку, был освобождён и выехал в Россию.