Экс-президента США Дональда Трампа арестовали, после чего отпустили под залог. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, сумма залога составила 200 тысяч долларов. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Ранее сообщалось, что Трамп взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как уточнялось, политика зарегистрировали в тюремных списках.