Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство БелТА.

По его информации, главу государства сопровождает первая женщина-космонавт республики Марина Василевская.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что 11 апреля он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день они примут участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Отмечалось, что лидеры двух стран на переговорах затронут вопросы, «требующие рассмотрения на высшем уровне», будет обсуждаться региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на вызовы и угрозы.

Как сообщала пресс-служба Кремля, 11 апреля главы государств обсудят в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства.