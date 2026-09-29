Американские телеканалы CNN, MS NOW и газета Politico подали новый иск в федеральный суд в столичном округе Колумбия с просьбой запретить президенту США Дональду Трампу лишать их журналистов доступа в Белый дом.

Как следует из судебного документа, СМИ просят суд продлить временное постановление о допуске журналистов, вынесенное судьей Тимом Келли 24 сентября на срок 14 дней. Истцы назвали запрет со стороны американской администрации «незаконным покушением на фундаментальные свободы, гарантированные первой поправкой [к Конституции США]».

Представители CNN, MS NOW и Politico считают, что мотивация для недопуска корреспондентов в резиденцию американского лидера обоснована стремлением «наказать и запугать журналистику», якобы неугодную Трампу, а также пресечь освещение деятельности президента и администрации в негативном ключе. Они убеждены, что администрация восстановит запрет, как только у нее снова появится такая возможность по истечении постановления.

Белый дом может ответить на новый иск до пятницы. Судья Келли заявил, что назначит новое слушание по этому делу и вынесет решение в кратчайшие сроки.