Ведущих американские СМИ — CNN, Politico и MS Now — подали иск к президенту США Дональду Трампу. Они оспаривают недавнее решение господина Трампа лишить их доступа в Белый дом. Президент обвинил редакции этих изданий в публикации фейков о деятельности американской администрации.

В совместном заявлении CNN, Politico и MS Now отмечается, что «запрет представляет собой прямое посягательство на Первую поправку (к конституции США — о гарантиях свободы слова.— “Ъ”) и вопиющее нарушение фундаментальных конституционных принципов». Издания просят федеральный суд округа Колумбия незамедлительно восстановить доступ журналистов в Белый дом.

«Мы уведомили власти о том, что подаем иск для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой. Мы отстаиваем принцип, согласно которому правительство не должно решать, о чем сообщать или что публиковать прессе»,— указано в совместном заявлении.

Белый дом и Дональд Трамп пока не прокомментировали этот иск.