В день, когда бывший глава российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин организовал мятеж, он планировал выступить в Госдуме РФ с критикой военного руководства.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники. По их данным, вечером 23 июня в Госдуме выступали представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», критиковавшие правительство за недостаточную поддержку оккупационной армии.

Пригожин хотел приехать на эту встречу, чтобы выступить с критикой в сторону российского военного руководства. Более того, его окружение рассматривало возможность, что с ним будет Сергей Суровикин. «Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п*зд*ц», — сказал журналистам его знакомый. По словам собеседников издания, в какой-то момент главарь ЧВК потерял прямой доступ к Путину, поэтому искал способы донести до него свои заявления. Еще весной он хотел «вернуть расположение Путина» с помощью выступления в Госдуме, но ему отказали.

«Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину», — сказал близкий к руководству Госдумы человек.

Несмотря на серьезную подготовку к плану, который должен был привести к большому скандалу, 22 июня Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.