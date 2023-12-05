Бывший глава британского правительства Борис Джонсон в марте 2021 года в разгар вакцинации от COVID-19 обратился к спецслужбам страны с просьбой рассмотреть силовой вариант изъятия с завода в Нидерландах закупленных Лондоном вакцин AstraZeneca, экспорт которых был блокирован Европейским союзом. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает газета Daily Mail (DM).

По словам источника, Евросоюз фактически конфисковал 5 миллионов доз вакцины, предназначенных Великобритании. Поэтому премьер-министр Джонсон был в ярости из-за действий ЕС, подвергнувших риску жизни британцев ради политических интриг и отвлечения внимания от собственных ошибок. Глава правительства поручил рассмотреть все варианты ответных действий. В частности, спецслужбы должны были изучить возможность силового вывоза вакцин из Нидерландов и доставки их в Великобританию.

По словам второго источника, Джонсон напрямую спросил о «военных вариантах» решения проблемы с вакцинами. Премьер-министра удалось отговорить от этой идеи только после того, как его предупредили, что силовые действия поставят под угрозу поставку в Великобританию еще более крупной партии вакцин Pfizer.

Издание отметило, что представитель Джонсона отказался комментировать эту информацию.