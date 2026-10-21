Город — это не просто территория, на которой можно возвести как можно больше зданий, продать квадратные метры и отчитаться о росте инвестиций. Это сложная живая система, в которой архитектура, зелёные насаждения, транспорт, дворы, школы, больницы, исторические кварталы и общественные пространства должны существовать в равновесии. Когда это равновесие нарушается, город может внешне становиться современнее, но жизнь его жителей — менее комфортной. Новые жилые комплексы появляются там, где ещё недавно были деревья, детские площадки или свободные участки, а вместе с ними увеличивается нагрузка на дороги, коммунальные сети и социальную инфраструктуру. Возникает принципиальный вопрос: в какой момент строительство, призванное развивать город, начинает ухудшать среду, ради которой люди в нём живут?

Особенно остро эта проблема проявляется в быстро растущих городах, и Баку здесь не исключение. Столица Азербайджана меняется, приобретает новые архитектурные акценты, обновляет транспортную инфраструктуру и получает современные жилые и деловые комплексы. Это естественная часть развития государства, которое инвестирует в городскую среду и стремится соответствовать современным стандартам. Однако современность нельзя измерять только высотой зданий, количеством введённых в эксплуатацию квартир или стоимостью недвижимости. Городское развитие становится полноценным лишь тогда, когда новое строительство улучшает повседневную жизнь людей, а не превращает каждый свободный участок в потенциальную строительную площадку. Если за красивым фасадом скрываются переполненные улицы, нехватка зелени, дефицит парковочных мест и перегруженные инженерные сети, возникает разрыв между архитектурным прогрессом и общественным благополучием.

Главная проблема плотной застройки заключается в том, что выгода от нового объекта часто имеет конкретного получателя, а издержки распределяются между тысячами жителей. Застройщик получает доход от продажи квартир и коммерческих помещений, владелец участка — прибыль от его использования, город — новые инвестиции и налоговые поступления. Но кто оплачивает последствия, когда во дворе становится меньше света, исчезают взрослые деревья, увеличивается автомобильный поток, а существующие канализация, водоснабжение и электросети начинают работать на пределе возможностей? Жители соседних домов могут не получать никакой компенсации за ухудшение окружающей среды, хотя именно они ежедневно сталкиваются с последствиями строительных решений. Экономическая эффективность отдельного проекта ещё не означает его общественной эффективности. Если прибыль приватизируется, а неудобства фактически перекладываются на население, городская политика нуждается в более строгих правилах оценки.

Особого внимания заслуживают зелёные зоны. Дерево в городе — это не декоративная деталь, которую можно безболезненно заменить несколькими молодыми саженцами после завершения строительных работ. Взрослые деревья создают тень, задерживают часть пыли, участвуют в регулировании микроклимата, поддерживают биоразнообразие и делают улицы пригоднее для пеших прогулок в жаркую погоду. Их экологическая ценность формируется годами, а иногда десятилетиями. Поэтому оценивать последствия вырубки только по количеству высаженных взамен деревьев недостаточно: имеет значение возраст насаждений, состояние почвы, площадь кроны, выживаемость новых посадок и их расположение относительно жилых домов и пешеходных маршрутов. В условиях жаркого и сухого климата значение городской зелени становится ещё заметнее. Потеря зрелого сквера или дворовых деревьев может оказаться гораздо серьёзнее, чем кажется на этапе согласования строительного проекта.

Не менее важен вопрос старого жилого фонда. Ветхие дома действительно нуждаются в ремонте, укреплении конструкций, модернизации коммуникаций, а в отдельных случаях — в расселении и сносе. Нельзя превращать сохранение любого старого здания в безусловную цель, игнорируя безопасность людей. Но между необходимым обновлением и механическим уничтожением городской ткани существует существенная разница. Старые кварталы — это не только стены и перекрытия, но и сложившаяся система дворов, привычных маршрутов, соседских связей, небольших магазинов и локальных общественных пространств. Если реконструкция означает переселение людей без достаточных гарантий, разрушение привычной среды и замену разнообразного городского пространства закрытым комплексом, вопрос выходит далеко за пределы строительной техники. Он касается права жителей участвовать в изменениях, которые непосредственно определяют качество их жизни.

Международный опыт показывает, что плотная застройка сама по себе не является ошибкой. Проблема возникает, когда увеличение числа жителей не сопровождается развитием общественных пространств, общественного транспорта и коммунальных систем. В материалах Программы ООН по населённым пунктам — UN-Habitat — подчёркивается, что качество доступных общественных пространств влияет на здоровье, социальную сплочённость, экономическую активность и повседневную безопасность. Иными словами, хороший город — не обязательно город с малым количеством зданий, а город, в котором плотность застройки уравновешена удобством улиц, доступностью парков, безопасными тротуарами и возможностью передвигаться без постоянной зависимости от автомобиля. Именно поэтому оценивать строительный проект исключительно по его архитектурному облику или коммерческой привлекательности недостаточно: необходимо понимать, как он изменит жизнь всего района.

В Азербайджане эта дискуссия особенно актуальна в 2026 году, объявленном Годом градостроительства и архитектуры. Генеральный план Баку до 2040 года предусматривает комплексный подход к развитию столицы, включая транспорт, социальную инфраструктуру, инженерные сети, охрану историко-архитектурного наследия и экологическое обновление территорий. Это создаёт важную основу для более сбалансированного развития. Но любой генеральный план ценен не только своими формулировками, а тем, насколько его принципы воплощаются на уровне конкретных кварталов и улиц. Жителям важно видеть не только новые здания, но и сохранённые деревья, благоустроенные дворы, доступные пешеходные маршруты, работающие инженерные сети и понятные правила, по которым принимаются решения. Если стратегические документы обещают гармоничную городскую среду, каждый новый проект должен оцениваться с точки зрения его соответствия этой цели.

Ключевой вопрос — кто должен определять общественную цену строительства. Одного инвестора, архитектора или разрешительного органа для этого недостаточно. Необходима система, в которой независимые специалисты оценивают транспортную нагрузку, экологические последствия, состояние инженерных коммуникаций, влияние на историческую среду и обеспеченность района социальными объектами. Результаты таких оценок должны быть доступны общественности до принятия окончательного решения, а жители — иметь реальную возможность представить замечания и получить аргументированные ответы. Следует также оценивать не только первоначальные расходы на строительство, но и долгосрочные издержки: дополнительную нагрузку на дороги, необходимость расширения сетей, содержание общественных пространств и последствия утраты зелёных территорий. Это не препятствие для бизнеса, а условие цивилизованного рынка, в котором прибыль не достигается за счёт ухудшения среды для окружающих.

Город принадлежит не только тем, кто владеет землёй, финансирует строительство или выдаёт разрешения. Он принадлежит и тем, кто ежедневно идёт по его улицам, растит здесь детей, ухаживает за деревьями во дворе, живёт в старом доме и надеется, что завтра его район не станет менее пригодным для жизни. Настоящий показатель развития — не количество бетона, поглощённого городской территорией, а качество пространства, которое остаётся людям после завершения всех строительных работ. Азербайджан вправе стремиться к современной архитектуре, инвестициям и обновлению столицы, но эти цели не противоречат сохранению зелёных зон, исторической памяти и человеческого масштаба улиц. Напротив, именно их сочетание отличает зрелую градостроительную политику от простой гонки за квадратными метрами. Город должен строиться для человека, а не человек приспосабливаться к бесконечной стройке.

Агиль Гахраманов