Августовский рекорд по закупкам российской пшеницы показывает не просто рост торговли между Россией и Грузией. Он выявляет более глубокую проблему грузинской экономики: страна нуждается в значительных объёмах импортного зерна, однако альтернативные поставщики пока не способны на постоянной основе конкурировать с Россией по сочетанию цены, масштаба и логистики. В результате продовольственная зависимость приобретает не только экономическое, но и внешнеполитическое измерение.

В августе 2026 года Грузия импортировала из России пшеницу на $15,8 млн — это максимум с августа 2020 года. По сравнению с июлем стоимость поставок выросла в 1,9 раза, а в годовом выражении — в 1,5 раза. За январь–август российский импорт пшеницы достиг $66 млн, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе на Казахстан пришлось лишь $145 тыс. поставок, что вновь подчеркнуло доминирование России на грузинском рынке.

Однако августовский показатель нельзя рассматривать изолированно. В первой половине 2026 года Россия обеспечила около 92% импорта пшеницы и меслина в Грузию: из 174,9 тыс. тонн 160,6 тыс. тонн пришлись на российские поставки. Для сравнения, годом ранее российская доля составляла около 90%.

При этом у Грузии есть альтернативный канал в лице Казахстана. В 2025 году казахстанские поставки заметно выросли, что показало: российское доминирование не является следствием отсутствия других поставщиков. Проблема заключается в том, насколько конкурентоспособными оказываются альтернативы после учёта стоимости транспортировки, объёмов и регулярности поставок.

Для Грузии это принципиальный вопрос. Собственное производство пшеницы покрывает лишь часть внутренней потребности, поэтому импорт является структурным элементом продовольственного баланса. Любое изменение внешних поставок потенциально отражается на стоимости сырья для мукомольной отрасли, а через неё — на цене массовых продуктов питания.

Именно поэтому значение имеет не только стоимость самой пшеницы, но и возможность быстро доставить большие партии. Россия обладает масштабной экспортной инфраструктурой и находится географически близко к грузинскому рынку. Это даёт ей преимущество, которое трудно компенсировать только политическим желанием диверсифицировать импорт.

Кроме того, долларовая стоимость поставок сама по себе не показывает физическую динамику рынка. Августовские $15,8 млн могут отражать как увеличение тоннажа, так и изменение цен. Поэтому без сопоставления стоимости с количеством тонн нельзя утверждать, что импорт российского зерна вырос в той же пропорции в физическом выражении. Для оценки долгосрочной тенденции необходимы данные по тоннажу и средней цене тонны.

Сезонность также могла сыграть роль. Август приходится на период поступления нового урожая, когда экспортные потоки обычно активизируются. Поэтому почти двукратный рост относительно июля ещё не свидетельствует о структурном переломе. Однако годовой рост показывает, что речь идёт не только о календарном факторе.

Более важен вопрос о том, почему альтернативы пока не меняют структуру рынка. Казахстан способен наращивать поставки, но ему необходимо конкурировать с Россией по совокупной стоимости продукта. Если более длинный маршрут или более дорогая транспортировка делают казахстанское зерно менее привлекательным для грузинского импортёра, сама возможность его приобрести ещё не означает реальной диверсификации.

В этом смысле зерновой рынок связан с более широкой транспортной стратегией Грузии. Международный валютный фонд отмечает растущий интерес к Среднему коридору и одновременно указывает, что его потенциал ограничивается проблемами связанности и конкурентоспособности затрат. Фонд также рекомендует Грузии продолжать диверсификацию торговых партнёров.

Для российского экспорта отдельным фактором остаётся ситуация в Чёрном море. В 2026 году перебои в черноморских поставках заставили российские компании адаптировать экспортную инфраструктуру и использовать терминалы на Балтике и в Арктике. Reuters отмечал, что до недавних перебоев почти 90% российского морского экспорта зерна проходило через Чёрное море.

Для Грузии это создаёт двойственную ситуацию. Географическая близость России делает её зерно удобным источником поставок, но одновременно концентрация закупок на одном направлении увеличивает чувствительность грузинского рынка к изменениям в транспортной инфраструктуре, экспортной политике и стоимости перевозок.

Здесь возникает и внешнеполитический аспект. Высокая доля российского зерна не означает автоматически, что Москва получает возможность диктовать Тбилиси внешнеполитический курс. Для такого вывода одних торговых данных недостаточно. Но зависимость от критически важного продукта способна повышать экономическую цену решений, которые могут привести к ухудшению торговых отношений с Россией.

Это особенно важно на фоне сохраняющейся сложности российско-грузинских отношений. При отсутствии дипломатических отношений между странами экономические связи продолжают существовать и в отдельных секторах даже расширяются. По данным исследования Economic Policy Research Center, Россия в первой половине 2026 года была вторым крупнейшим источником импорта Грузии после Турции, обеспечив 13,2% общего импорта.

В такой ситуации продовольственная зависимость становится частью более широкой геоэкономической дилеммы. Тбилиси может политически стремиться к снижению зависимости от России, одновременно сохраняя экономическую заинтересованность в доступных российских товарах. Чем выше концентрация поставок по критически важным категориям, тем выше потенциальная стоимость резкого разрыва или серьёзного ухудшения торговых отношений.

Но эта зависимость может работать и в обратную сторону — стимулировать диверсификацию. Если Грузия хочет расширить пространство внешнеполитического маневра, ей необходимо создавать реальные экономические альтернативы: развивать отношения с Казахстаном и другими поставщиками, улучшать транспортные маршруты, повышать конкурентоспособность Среднего коридора и, в долгосрочной перспективе, увеличивать собственное производство зерна.

В этом смысле пшеница становится показателем не столько политической ориентации Грузии, сколько её способности проводить самостоятельную внешнеэкономическую политику. Чем больше у страны надёжных альтернатив, тем меньше отдельный поставщик способен влиять на стоимость её решений.

Поэтому августовский рекорд важен прежде всего как индикатор сохраняющейся структуры рынка. Россия продолжает занимать доминирующее положение в поставках пшеницы, а Грузия пока не располагает альтернативным каналом, способным сопоставиться с российским по масштабу и совокупной стоимости. Это не означает неизбежной политической зависимости от Москвы, но показывает, что экономическая взаимозависимость остаётся фактором, который Тбилиси должен учитывать при формировании внешнеэкономического и внешнеполитического курса.

Следующие месяцы позволят понять, был ли августовский скачок результатом крупных разовых закупок, сезонного фактора или продолжением устойчивого роста. Ключевыми показателями станут не только стоимость импорта, но и тоннаж, средняя цена российского зерна, доля Казахстана и других поставщиков, а также динамика транспортных расходов. Именно эти данные покажут, остаётся ли российское доминирование краткосрочной рыночной тенденцией или превращается в ещё более устойчивый элемент экономической архитектуры Грузии.

Автор

Заур Нурмамедов