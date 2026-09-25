Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.

В ходе встречи министры подчеркнули важность мира между Азербайджаном и Арменией и рассмотрели достигнутый прогресс после договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского мирного саммита 2025 года. Особое внимание было уделено разблокировке экономической и транспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией.

В этом контексте торговые и транзитные связи между Азербайджаном и Арменией были расценены как практические примеры преимуществ мира.

Министры обменялись мнениями о возможностях продвижения позитивной повестки дня на различных многосторонних платформах.

Стороны договорились продолжить прямой диалог.