Азербайджан и Япония обсудили перспективы сотрудничества и возможности развития туристических связей.

Как сообщает # со ссылкой на Государственное агентство по туризму, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя агентства Фуада Нагиева с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ.

Стороны провели обмен мнениями об участии Азербайджана в выставке JATA Tourism Expo, которая пройдет в Осака в сентябре, обсудили реализацию проектов, связанных с повышением осведомленности населения Японии об Азербайджане.

Было предложено, чтобы известный японский кинорежиссер и сценарист Фукудзава Кацуо посетил в мае Азербайджан, ознакомился с достопримечательностями страны и подготовил передачи, отражающие туристические возможности Азербайджана.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность реализации совместных проектов, направленных на поощрение взаимных туристических поездок.