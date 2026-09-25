Представители Бахрейна, Израиля, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и США провели в Нью-Йорке первую более чем за три года встречу в формате Авраамовых соглашений, направленных на улучшение отношений между еврейским государством и арабскими странами. Об этом сообщил телеканал CBS.

Предыдущая рабочая встреча в таком формате состоялась в январе 2023 года в Абу-Даби. После терактов 7 октября 2023 года и начала масштабных боевых действий Израиля в секторе Газа страны приостановили проведение встреч по Авраамовым соглашениям. Как указал один из источников телеканала, администрация президента США Дональда Трампа уделяет первостепенное внимание возобновлению работы этого формата. По данным CBS, в ходе диалога удалось добиться определенного прогресса в деле дальнейшего урегулирования отношений и развития партнерства.

Во встрече впервые приняли участие представители Казахстана, руководство которого ранее также заявляло о желании присоединиться к договоренностям.