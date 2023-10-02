В заключительном заявлении прошедшей в Нью-Йорке конференции «Деколонизация: Тихая революция» подписавшие документ потребовали от Франции немедленно начать переговоры по деколонизации в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН от 2013, 2019, 2020 и 2022 годов.

Как сообщает #, в заявлении говорится:

«В соответствии с решением, принятым на первом мероприятии, состоявшееся 6 июля 2023 года в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана, заинтересованные стороны договорились о создании Бакинской инициативной группы по борьбе с колониализмом и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Участники конференции «Деколонизация: Тихая революция» поздравили Бакинскую инициативную группу с официальным созданием и организацией данной конференции при содействии Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН в качестве председателя Координационного офиса Движения неприсоединения.

Представители антиколониальных движений Новой Каледонии, Мартиники, Французской Гвианы, Французской Полинезии, Гваделупы, секретариата Меланезийской передовой группы и Бакинской инициативной группы подтвердили свою приверженность основополагающим принципам Устава ООН и Движения неприсоединения, а также соответствующим резолюциям по деколонизации и подчеркнули важность завершения этого процесса вплоть до освобождения всех народов, находящихся под колониальным господством.

Поддержка борющихся за независимость стран в рамках основополагающих принципов международного права является священным долгом организации ДН, которое является второй по величине международной организацией после ООН.

Историческая встреча наших организаций в Нью-Йорке в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи ООН представляет собой решительный политический шаг для народов, которые все еще страдают от колониализма. Это дает нам возможность обменяться мыслями о том, как совместно реагировать на многочисленные вызовы, стоящие перед нами в борьбе за независимость наших народов, и требовать законного возмещения за человеческие, экономические, экологические и культурные преступления, исторически совершенные французской колониальной властью.

Антиколониальные движения Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Французской Гвианы и Гваделупы, выступающие в Нью-Йорке, обратились с настоятельным призывом ко всему миру, а также к международным организациям, включая ООН, поднять свой голос на самом высоком уровне, поддержать их усилия по обеспечению уважения основных прав на свободу, возмещение ущерба и развитие их народов.

В частности, что касается права на самоопределение, мы решительно поддерживаем решение альянса Канакского социалистического фронта национального освобождения оспорить результаты 3-го референдума в Международном суде с тем, чтобы деколонизация, начатая Нумейским соглашением, соблюдалась.

Что касается Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы, то мы требуем, чтобы эти страны были вновь включены в список стран Организации Объединенных Наций, в отношении которых проводятся меры по деколонизации.

Французская Республика, которую Генеральная Ассамблея ООН каждый год призывает к решению вопросов по Французской Полинезии и Маохи Нуи, который вновь внесен в список стран, подлежащих деколонизации. Мы требуем, чтобы Франция начала переговоры по деколонизации, как того требуют резолюции от 2013, 2019, 2020, 2022 годов.

В то время, когда человечество сталкивается с серьезными последствиями глобального потепления и беспрецедентными угрозами будущему, наши организации заявляют, что полная отмена колониального строя и неоколониализма и построение нового мира, основанного на глобальном сотрудничестве между народами, равенстве, взаимном уважении и суверенитете народов, должна стать основой международных отношений в новом тысячелетии.

Бакинская инициативная группа и организации последних французских колоний в Южной Америке, Карибском бассейне, Индийском океане и Тихом океане продолжат свою работу с целью укрепления необходимой взаимопомощи и установления сотрудничества с Движением неприсоединения, специальным комитетом по деколонизации и другими органами ООН».

Под заявлением подписались:

Канакский социалистический фронт народного освобождения

Магали Тингаль

Движение молодых канаков Франции

Веа Кунене Дэниел

Партия освобождения Мартиники

Фрэнсис Кароль

Сильвиан Кертон

Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику

Клодетт Дюамель

От имени Маохи Нуи (Французская Полинезия) :

ТАВИНИ ХУИРААТИРА

Элла Токораги

Леон Тефау

Протестантская церковь Маохи

Преподобный Франсуа Пихатаэ

Движение за деколонизацию и социальное освобождение

Гектор Пиндар

Доминик Монте

Серве Альфонсин

Национальный альянс Гваделупы

Натали Минатчи

Группа по спасению Гваделупы

Рене Бошамп

Народный союз за освобождение Гваделупы

Жан-Жакоб Бисеп

А также представители организаций FKNG ; CIPPA ; CIPN ; MIR

Сентябрь 22, 2023 год.