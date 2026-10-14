В Гренландии скоро начнутся масштабные работы по разведке нефти, газа и минеральных ресурсов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Масштабные работы <…> вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» — написал он.

Глава Белого дома также заявил, что , по оценкам экспертов, запасы легкодоступной нефти в регионе превышают запасы почти любой другой страны мира.

Кроме того, Трамп указал, что теперь США смогут без труда перехватывать «беспилотники, ракеты и любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели».