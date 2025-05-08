Верховная рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США.

За ратификацию проголосовало 338 народных депутатов.

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП). От США — Международная финансовая корпорация развития (DFC).

«Сейчас документы финализируются, но есть ряд вещей, по которым есть принципиальные договоренности — именно те, о которых мы публично заявляли», — сообщала министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам остальные соглашения будут носить коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Отметим, что Украина и США 30 апреля 2025 года подписали соглашение по недрам. Данный документ касается разработки 57 видов полезных ископаемых в Украине.