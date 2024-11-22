Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября проголосует по новому составу Европейской комиссии, и, в случае последующего утверждения Советом Европейского союза, новая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен, возможно, приступит к работе 1 декабря. Об этом сообщила в ходе брифинга представитель Европарламента Дельфин Колар, передает РИА Новости.

«В случае утверждения парламентом и последующего утверждения советом Евросоюза новый состав может приступить к работе 1 декабря», — сказала она.

Ожидается, что заседание с участием главы ЕК начнется 27 ноября в 9:00 по местному времени (12.00 по бакинскому времени).