Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес встретился со своим марокканским коллегой Насером Буритой, чтобы обсудить ситуацию вокруг миграционного кризиса в Сеуте. Об этом журналистам сообщили дипломатические источники.

По их данным, главы ведомств встретились в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. «Они обсудили возвращение нелегальных мигрантов, находящихся в Сеуте с 30 июля и не имеющих права на международную защиту, — отметили источники. — Марокко подтвердило свою полную [готовность к] сотрудничеству для обеспечения их скорейшего возвращения». Кроме того, Альбарес вновь выразил желание поддерживать хорошие отношения с Рабатом.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до испанской Сеуты вплавь, а также вброд, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Из-за кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По оценкам властей, в город могли проникнуть до 80 тыс. человек, однако предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулись в Марокко.