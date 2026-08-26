Вооруженные силы (ВС) Испании изъяли у участников штурма в Сеуте различные предметы, использовавшиеся как оружие. Об этом 25 августа сообщило издание El Faro de Ceuta.

«Вооруженные силы столкнулись в Сеуте с беспрецедентной ситуацией, где помимо обеспечения безопасности граждан им пришлось противостоять насильственным инцидентам и действовать во враждебной обстановке, где они столкнулись с самодельным или приобретенным оружием», — говорится в публикации.

Уточняется, что в числе изъятых предметов оказались ножи, пилы, бритвы, садовые ножницы, мотыги, металлические, железные и деревянные шесты, различные острые предметы, молотки, а также разбитые и заточенные фрагменты стекла.