«Сабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, чемпион Азербайджана в ответном матче раунда плей-офф принимал израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась победой азербайджанской команды в основное время — 3:2.

В составе гостей на 10-й минуте отличился Игор Златанович, а на 61-й — Гай Мизрахи. У «Сабаха» голами отметились Кристиан Нвачукву на 38-й минуте, Умарали Рахмоналиев на 74-й и Теллур Муталлимов на 90+4-й.

Первый матч, состоявшийся в Румынии, завершился победой соперника со счетом 2:1, поэтому понадобилось дополнительное время.

В дополнительное время «Сабах» забил еще дважды: на 101-й минуте отличился Патрик Орфе Мбина, а на 115-й — Джой-Лэнс Микелс.

Таким образом, «Сабах» впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.