Агдамский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов сезона 2025/26.

«Карабах» обыграл «Ференцварош» (Венгрия) по результатам двух матчей в плей-офф и прошел в Лигу Чемпионов УЕФА.

Ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился победой венгерского клуба со счетом 3:2.

Голы за хозяев забили Леандро Андраде (25) и Абдулла Зубир (45). В составе гостей отличились Ленни Йозеф (14), Барнабас Варга (55, пен) и Алекс Тот (82).

Отметим, что в первом выездном матче чемпион Азербайджана победил со счетом 3:1.

Таким образом, «Карабах», выбивший «Ференцварош» по результатам двух встреч, добился этого успеха во второй раз в своей истории. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова ранее выходил в групповой этап (как он назывался раньше) самого престижного клубного турнира континента в сезоне 2017/2018.