Агдамский «Карабах» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу, обыграв в двух матчах ирландский «Шелбурн».

После уверенной выездной победы со счетом 3:0 агдамский клуб на своем поле одержал минимальную победу — 1:0.

В первом тайме команда Гурбана Гурбанова создала множество опасных моментов у ворот соперника, но смогла реализовать свое преимущество лишь под занавес первой половины. На 44-й минуте после прострела Кади Борхеса мяч отскочил от защитника гостей Мартинса и влетел в ворота — автогол решил исход матча.

Во втором тайме «Карабах», как и в первой половине, имел несколько моментов для взятия ворот. На 68-й минуте агдамцы получили возможность удвоить преимущество, но Кади не сумел реализовать 11-метровый удар.

В итоге «Карабах» одержал победу в Баку над «Шелбурном» со счетом 1:0, а общий счет двухматчевого противостояния составил 4:0 в пользу команды Гурбана Гурбанова.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с победителем пары ФКСБ (Румыния) — «Шкендия» (Северная Македония). В первом матче, прошедшем в Скопье, победу одержала «Шкендия» со счетом 1:0.

Напомним, что, выйдя в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, «Карабах» уже гарантировал себе участие как минимум в групповой стадии Лиги конференций УЕФА — третьего по значимости клубного турнира Европы.