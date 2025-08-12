«Карабах» обыграл «Шкендию» (Северная Македония) в III квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА и вышел в следующий плей-офф.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился победой агдамского клуба со счетом 5:1.

В матче счет открыли гости. На 10-й минуте Фабрис Тамба вписал свое имя на табло. Через 5 минут Клисман Саке из команды соперника стал автором автогола, сравняв счет. Затем отличившиеся соответственно Кади Боргес (18), Нариман Ахундзаде (33), Марко Янкович (35), Леандро Андраде (59) внесли свой вклад в победу «Карабаха» со счетом 5:1.

Напомним, что в первом матче в Скопье «Карабах» на выезде обыграл «Шкендию» со счетом 1:0.

Таким образом, по результатам двух встреч «Карабах», выбивший «Шкендию» из борьбы, вышел в плей-офф. Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова на пути к групповому этапу Лиги встретится с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия).