Агдамский «Карабах» завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

На стадии плей-офф по сумме двух матчей «скакуны» одолели словенскую «Олимпию» со счетом 3:1.

Ответная встреча, прошедшая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку, завершилась вничью — 1:1. В составе «скакунов» на 24-й минуте отличился Торал Байрамов, статус-кво в матче установил спустя 8 минут Диого Пинто.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась на стадионе «Стожице» в Любляне, победу со счетом 0:2 одержала азербайджанская команда. Мячи забили Кевин Медина (32′) и Леандро Андраде (44′).

Соперники действующего чемпиона Азербайджана в группе определятся 1 сентября.(report.az)